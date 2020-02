Byråd og erhvervsliv vil skabe flere job i 2020

Det går godt med beskæftigelsen i Furesø Kommune. Byråd og erhvervsliv vil dog arbejde for, at der skabe flere jobs og lærepladser i 2020.

Fælles mål

Furesø har som en af få kommuner i landet en tradition for, at erhvervsliv og kommune opstiller fælles mål for at få alle i beskæftigelse. Målene er fastlagt i den såkaldte partnerskabsaftale, der netop er blevet midtvejsevalueret mellem parterne og vedtaget af byrådet. Samarbejdet mellem Furesø Jobcenter og erhvervslivet er i top, og det glæder Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen (A), der ser frem til, at det gode samarbejde får endnu flere furesøborgere i job i 2020.