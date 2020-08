Send til din ven. X Artiklen: Byråd inviterer til borgermøde om grønne mål og boligpolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd inviterer til borgermøde om grønne mål og boligpolitik

Tilmelding kræves til mødet, der holdes mandag 25. august i kulturhuset Stien

Furesø Avis - 17. august 2020

arrangement Furesø Byråd vedtog i foråret 2020 otte overordnede mål for Furesøs udvikling frem mod 2030. Som en del af 2030-målene ønsker byrådet at videreudvikle Furesø som en attraktiv grøn bosætningskommune, og inviterer nu Furesøborgerne til at give deres besyv med ved et borgermøde 24. august kl. 19-21 i kulturhuset Stien, Paltholmterrasserne 1 i Farum.

Vil fremme biodiversitet

Borgermødet er en del af en høring, hvor Furesøs borgere frem til 6. september kan kommentere forslag til Plan- og Agenda 21-strategien. Den handler om fordelingen af by og land, hvor der skal placeres erhvervsområder, og hvordan natur og miljø beskyttes de næste 12 år.

En del af Planstrategien handler om at skabe mere natur og beskytte landskabsværdier, mens Agenda 21-strategien handler om at fremme biodiversitet og grøn omstilling. Den fremtidige Kommuneplan 2021-33 vil tage udgangspunkt i de to strategier.

Efter høringsfristen skal byrådet tage stilling til, om der skal foretages ændringer i strategien.

Boligpolitik i høring

På borgermødet kan man også give kommentarer til det udkast til boligpolitik, der er i høring til 28. august. Den peger på de prioriteringer, der vil være på boligudviklingen fremover.

Boligpolitikkens mål er, at antallet af boliger i Furesø matcher eksisterende kapacitet for den kommunale service. Naturen skal fremover spille en større rolle i byudviklingen end tidligere, og derudover skal den sikre, at Furesø forsat har boliger for alle på tværs af generationer.

"Boligpolitikken er afgørende for, hvilke typer boliger vi vil have i kommunen. Det er en prioritering, at vi understøtter de nære fællesskaber og giver mulighed for at binde generationer sammen, når vi tænker nye boliger. Jeg håber, mange har lyst til at byde ind med deres holdninger," siger formand for udvalg for byudvikling og bolig Susanne Mortensen i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Tilmelding og livestream

På grund af corona-restriktioner er der begrænsede pladser. Derfor skal man tilmelde sig borgermødet senest 23. august på bme@furesoe.dk.

Borgermødet bliver også streamet, så man kan se med hjemmefra og stille spørgsmål direkte.

Plan- og Agenda 21-strategien er offentliggjort på plandata.dk, og man kan også finde strategien og udkast til boligpolitikken på kommunens hjemmeside under furesoe.dk/planstrategi. jesl