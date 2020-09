Bymidten pynter op med lyserøde balloner

Pynter op og holder konkurrence på Facebook i stedet for event

"Vi omdeler lyserøde balloner til alle butikker og håber, at så mange af dem som muligt vil hænge dem op. Derudover har vi en Facebookkonkurrence, hvor man kan vinde gavekort. Det gør vi som markedsføring for at gøre opmærksom på Støt Brysterne-kampagnen fra Kræftens Bekæmpelse," fortæller Kim Andersen til Furesø Avis.