Kl. 10 lukkede specialbutikkerne på Farum Bytorv. Foto: Jens Berg Thomsen.

Butiksejer på Farum Bytorv: Jeg forstår ikke, hvorfor kun centre skal lukke

Indehaver af Bog&Ide på Farum Bytorv, Erik Mørk, kan sagtens se fornuften i at lukke butikker ned for at standse smitten af coronavirus. Men han mener, at det burde gælde alle specialbutikker.

Furesø Avis - 18. marts 2020 kl. 11:30 Af Louise Mørch Vilster

Efter myndighedernes udmelding tirsdag aften har Farum Bytorv i dag lukket langt de fleste butikker. Det vil dog stadig være muligt at handle i Kvickly, Netto, Irma, Fakta, Lidl, Farum Apotek, Matas, Konditor Bageren, Osteboden, Farum Fisk og Slagter Jesper.

Fik det sidste handel med Indehaver af Bog&Ide, Erik Mørk, fortæller, at butikken åbnede allerede kl.8 for at få de sidste timers handel med, inden det hele lukkede ned. Det samme gjorde andre butikker. Alle medarbejdere er nu sendt hjem fra Bog&Ide til ferie eller afspadsering. ”Nedlukningen er gået fint. Nogle kunder tog chancen og kom fordi, så vi havde en del kunder. Andre butikker havde skrevet ud aftenen før, at de holdt tidligt åbent, så der faldt lidt af til os, og på den måde støttede vi hinanden,” siger han.

Hvorfor kun centre Erik Mørk har fuld forståelse for, at myndighederne nu lukker butikscentre. Han forstår dog ikke, hvorfor det ikke gælder alle specialbutikker. ”Jeg havde set det komme, men jeg troede, det ville blive lidt hårdere. Jeg forstår ikke, hvorfor det kun er centre, der skal lukke. Der er selvfølgelig en større befolkningstæthed, men det gør, at folk bare kører andre steder hen, hvis de skal have andet end fødevarer. Jeg forstår ikke, at man ikke tager skridtet og siger, at al specialhandel skal lukke. Det handler jo om, at vi alle skal bremse op og ikke komme så meget ud,” mener han. På trods af at der den seneste uge har været langt færre i butikken på Farum Bytorv, har kunderne til gengæld købt langt mere end normalt efter, at skolerne og mange arbejdspladser er lukket ned. ”Vi har solgt masser af puslespil, bøger og brætspil. Alle de ting som børnefamilier mangler til at beskæftige sig. Så det er gået fornuftigt til trods for, at der har været færre kunder. Vores netbutik har også omsat for mere. Men nu har vi kun udgifter, så vi må se, hvordan vi overlever,” siger Erik Mørk.

Ingen er fyret Han har ikke planer om at afskedige medarbejdere, og han overvejer nu at de skal tage del i regeringens hjælpepakke, hvor de kan få kompenseret en stor del af lønnen i en periode. I Bog&Ide vil de dog tage imod bestillinger per telefon i muligt omfang levere varerne ud i stedet, og der er stadig online-butikken, som folk kan bestille varer på. ”Vi har ikke tænkt os at fyre nogen, for det er en god butik. Men det er klart, at det er voldsomt, for vi har masser af regninger, der kommer ind af døren. Jeg håber, at vi kun skal holde lukket til den 30. marts, men jeg frygter, at det bliver til efter påske. Jeg kan godt se fornuften i det, og vi må afvente, hvad der sker,” siger han.