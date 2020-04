Farum Isenkram har skyndt sig at genåbne ud til parkeringspladsen. Foto: Farum Isenkram

Butikker på Farum Bytorv genåbner fra bagsiden

Butikkerne har selv kæmpet for tilladelsen, og nu er flere åbnet op til parkeringspladsen

Furesø Avis - 16. april 2020

I knap en måned har butikkerne på Farum Bytorv været lukket ned. Det eneste, der har måtte holde åbent er steder med fødevarer samt apoteket, Matas, Normal og Bonnie Dyrecenter. Det har været hårdt for de øvrige butikker, men nu er der godt nyt, da de nu må holde åbent fra bagindgangen. Det fik de onsdag både Erhvervsstyrelsen og Politiets ord for. Det er især indehaveren af livsstilsbutikken Tamarind, Merete Luplau, der har kæmpet for muligheden.

"Vi må nu have åbent ud til parkeringspladsen, og det har alle butikker, undtagen to, mulighed for. Jeg har kæmpet for det siden den 17. marts, og tænkte at vi kunne lave en selvstændig indgang. Jeg har virkelig knoklet for det," siger hun.

Kaldt alle ansatte ind Ud over Tamarind har Farum Isenkram også åbnet op til parkeringspladsen ved Lidl, hvor mange kommer forbi.

"Vi fik det at vide onsdag, og så var vi hurtige til at lukke op torsdag. Vi følger stadig retningslinjerne, som alle andre steder. Det var en sløv start om formiddagen, men om eftermiddagen er der kommet flere og flere til, og snakken begynder at gå. Vi har kaldt alle vores fire fuldtidsansatte ind, for vi vil hellere åbne op og så gå glip af noget tilskud," siger butikschef Martin Ry.

Et kæmpe plus Hos Tamarind er det kun Merete Luplau, der er på arbejde, og hun håber, at folk opdager, at de igen har åbent.

"Jeg tror, at folk er ved at være godt trætte af, at de ikke kan komme ud og handle. Det er et kæmpe plus, at vi nu kan åbne op, for vi er et lille bycenter, og jeg håber, at folk vil komme ned og støtte os. Jeg har mistet så meget omsætning, for det er mine bedste måneder på året," siger hun.

Både Merete Luplau og Marti Ry håber, at Farum Bytorv får lov at lukke op som normalt allerede inden den 10. maj.

"Jeg så gerne, at det allerede blev på mandag," siger Martin Ry.