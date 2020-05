Foto: Allan Nørregaard

Buslinje 55E er reddet: Bliver til myldretidsbus

Buslinjen der kører mellem Farum og Allerød stod til at blive nedlagt. Udvalgsformand er dog ikke tilfreds med kun myldretidsbus

Furesø Avis - 06. maj 2020 Af Louise Mørch Vilster

Region Hovedstaden skal spare 15 millioner kroner på den kollektive trafik, og i spareøvelsen er blandt andet buslinje 55E kom i søgelyset. Regionen havde først lagt op til helt at nedlægge ruten, der især bliver brugt af mange gymnasielever fra Farum, der går på Allerød Gymnasium. Men efter et møde i regionens trafikudvalg tirsdag aften er meldingen i stedet, at det bliver til en myldretidsbus. Det vil sige, at bussen kun vil køre mellem kl. 6.00-9.00 om morgenen og mellem kl.13.30-17.30 om eftermiddagen.

"Det er ikke helt tilfredsstillende. Vi havde helst set, at den vil køre hele dagen som hidtil, og derfor er vi på vej med en mail til regionen sammen med Allerød Kommune," siger formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch Pedersen (S).

55.000 færre passagerer Bussen har årligt 350.000 passagerer, og med reduceringen til kun myldretidsbus forventes der at være 55.000 færre passagerer årligt.

"Det er alligevel 55.000 der ikke kommer med, og vores generelle synspunkt er, at i en tid hvor man skal spare CO2 og ikke lukke ned for kollektiv trafik, er det derfor den gale vej at gå," siger Lene Munch Pedersen.

Beslutningen skal endelig vedtages den 19. maj, og der er derfor stadig tid til at påvirke afgørelsen. Ifølge regionen vil det give en årlig besparelse på 3,6 millioner kroner, hvis bussen kun kommer til at køre i myldretiden, og hvis det bliver endelig vedtaget, vil det være med start fra midten af 2022.