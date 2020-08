Matilde Powers' udvalg står til at skulle finde en pæn del af de samlede besparelser, men det er også udvalget med det største budget. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Budgetforslag lægger op til besparelser på ældreområdet: Vi har høstet de lavthængende frugter

Ældre-, sundheds- og socialområdet skal finde knap 6,5 millioner kroner i besparelser, lyder oplægget, inden de kommende budgetforhandlinger

Furesø Avis - 20. august 2020 kl. 11:30 Af Jens Berg Thomsen

Forud for forhandlingerne om næste års budget tager Furesø Kommunes fagudvalg i denne uge den indledende diskussion om det sparekatalog, som forvaltningen har lagt frem. Sparekataloget har spareforslag for udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv for knap 6,5 millioner kroner. I alt er der spareforslag for fagudvalgsområderne på godt 18,5 millioner kroner.

Læs også: Dansen om Furesøs buget går i gang

Svær øvelse "Det er altid en svær øvelse at finde besparelser. Man kan sige, at det udvalg, jeg er formand for, også er det udvalg, der er tungest rent økonomisk. Når det er sagt, er spareforslagene et udtryk for, at det bliver svært at høste de lavthængende frugter og finde de kloge besparelser denne gang. Det kommer til at kunne mærkes. Det er jeg ærgerlig over som politiker og udvalgsformand, men det er også en del af vores opgave," siger formand for udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Matilde Powers (S).

Flere frivillige Blandt forslagene er, at flere frivillige skal bidrage til aktiviteter på plejecentrene. Derudover rummer spareforslagene en tilpasning af de såkaldte klippekortsordninger, hvor beboere på plejecentre og ældre i eget hjem i højere grad skal sætte deres lid til frivillige og pårørende for eksempelvis at gå til frisøren, indkøbsture eller ekstra rengøring.

Vil gerne holde mødet Matilde Powers vil forud for mødet helst ikke diskutere de konkrete forslag, der ligger nu.

"Jeg vil gerne holde mødet i udvalget først, og vi mangler også at høre seniorrådet og holde borgermøder først. Men det er overordnet en anden type besparelser denne gang. Det er klart, at hvis forslagene med klippekortsordninger bliver til noget, så vil de kunne mærkes," siger hun.

Men der er også håb om at kunne sætte noget andet i stedet.

"Sidste år ansatte vi en frivilligheds- og aktivitetskoordinator, og hun er kommet godt i gang med at arrangere ting på plejecentrene. Jeg håber, at vi kan sætte noget andet i stedet, der til en hvis grad kan kompensere. Og hvis det er frivillige, der i højere grad skal stå for aktiviteterne, så betyder det også, at der kan komme flere aktiviteter i ydertimerne som fællessang, eller at frivillige måske kan optræde for beboerne," siger Matilde Powers.