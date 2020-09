Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Budgetaftale på plads i Furesø - med forbehold

Furesø Avis - 24. september 2020 kl. 13:00 Af Jens Berg Thomsen

budget Torsdag morgen den 24. september har tre partier i byrådet i Furesø Kommune skrevet under på en fælles budgetaftale for 2021. Det er Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre, der er blevet enige, skriver to socialdemokratiske udvalgsformænd og en næstformand fra samme parti.

" Vi er SÅ glade for og lettede over at flere af besparelserne på ældreområdet nu er fjernet. OG at vi i stedet tilfører området flere penge," skriver Matilde Powers, Bettina Ugelvig Møller og Lene Bang.

Bettina Ugelvig Møller er formand for dagtilbud og familier, Lene Bang er næstformand i udvalget for byudvikling og bolig, og Matilde Powers er formand for udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, og de tre er især glade for undgåede besparelser på sidtnævnte område.

Forbehold for høringssvar

De tre skriver, at aftalen mellem de tre partier er skrevet under med forbehold for, at "der kan være kommet vigtige inputs i borgernes høringssvar de sidste par dage, som også skal tænkes ind."