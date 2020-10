Brystkræft kan ramme alle

Fire ud af fem kvinder, der bliver diagnosticeret med brystkræft, er over 50 år. Sygdommen er altså klart mest udbredt blandt ældre kvinder, fordi risikoen for, at en stamcelle udvikler sig til en kræftcelle, bliver større med alderen. Alder er dog ikke den eneste faktor, der øger risikoen for at udvikle brystkræft.