Brug ferien på at styrke børnenes læselyst

Læseevnen er ifølge eksperter vejen til bedre karakterer

Der er et stykke vej til topkaraktererne i læsning for den gennemsnitlige 9. klasseelev i Furesø Kommune. Selvom kommunen indtager en pæn 13. plads over landets 98 kommuner, scorer en normal elev fra Furesø Kommune i 9. klasse stadig ikke højere end 6,5 i karakterer for deres evner til at læse.

Ifølge to læseeksperter er der god grund til at styrke læselysten hos børn og unge - især i sommerferien, hvor mange børn bliver dårligere til at læse, fordi de ikke øver sig.

Må ikke være en pligt "Læsning bliver ofte talt om som en pligt eller en lektie, og det kan være demotiverende for mange børn. Det er meget mere vigtigt med et indhold, børnene har lyst til at læse om. Pligten i sig selv er sjældent en langtidsholdbar motivation for barnet," siger læsevejleder Kristina Kristensen fra Læsekarrusellen i en pressemeddelelse.

James Tavendale, der er redaktør på læsesiden pickatale.dk, mener, at forældre i Furesø Kommune skal tænke mere underholdning ind i børnenes bogvalg.

"I mange familier har man afsat fast læsetid til børnene, og det er der i og for sig heller ikke noget i vejen med, så længe man husker at vælge bøger, der falder i børnenes smag. Børn er nemlig drevet af lyst," siger James Tavendale i pressemeddelelsen. jesl

Gode råd Lad dit barns interesse styre bogvalget.

Læs teksten højt for dit barn med en skuespillerstemme, så dit barn kan leve sig ind i historien.

Det er afgørende for dit barns læselyst, at han eller hun forstår historien, så tal med dit barn om indholdet.

Gør læsning til en rutine.