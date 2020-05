Se billedserie Arash Rahimi og hans lillebror er fra Værløse og har sammen skabt onlinegalleriet Splish. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Brødrepar fra Værløse står bag nyt galleri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brødrepar fra Værløse står bag nyt galleri

Online og med tiden i 3D. Arash Rahimi og hans lillebror har grundlagt onlinegalleriet Splish

Furesø Avis - 29. maj 2020 kl. 09:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

kunst Arash Rahimi og hans bror har sammen grundlagt onlinegalleriet Splish. Stedet, der har kontor i Værløse, er et onlinekoncept, hvor man kan købe kunst fra 10.000 kroner og op til en halv million kroner.

At de to, der også kommer fra Værløse, har valgt en onlineløsning, hvor man kan se værkerne virtuelt i stedet for på en væg, har ikke noget med coronasituationen at gøre, fortæller Arash Rahimi.

"Corona har på en måde begræftet os i, at det var den rigtige måde at gøre det på, men vi havde ideen inden corona. Man kan sige, at corona har skubbet os i retning af det, vi havde forestillet os," siger Arash Rahimi.

Med tiden håber de to brødre at tilbyde en 3D-oplevelse, og de er i dialog med firmaer, der kan hjælpe dem til den løsning.

Onlinegalleriet hedder Splish, som betyder "lille bølge" på engelsk. Galleriet tilbyder origianværker, og der er også "limited edition"-plakater, der bliver trykt i 130 eksemplarer.

"Vi anerkender selvfølgelig plakater fra Louisiana og plakater Matisse og Picasso. Det er de største kunstnere. Men vi prøver at være et alternativ og skille os lidt ud vred at have originale værker. Vi tror også, at der er lidt mere opmærksomhed i tiden på at skille sig ud," siger Arash Rahimi.