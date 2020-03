Borgmesteren besøger medborgerforening

"Det er chancen for at møde vores borgmester og høre om højdepunkterne fra det sidste år og høre om de nye udfordringer for Furesø Kommune. Det er også muligheden for at stille spørgsmål til borgmesteren. Et særligt spørgsmål i år er visionerne for den videre udvikling af Annexgården som hele Hareskovbys medborgerhus.," står der.