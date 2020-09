Borgmester om fæl stank: "Det skal ikke genere borgerne

Efterhånden har stanken taget af, efter at store dele af hele Furesø Kommune for en uges tid siden var plaget af en fæl stank. Lugten skyldtes spredningen af noget gødning, men det blev en kende for meget for mange - inklusive borgmester Ole Bondo Christensen (S).

"Det sved i næse og luftveje, og jeg ved, at det har været ubehageligt for mange borgere."

"Han har aflyst at køre mere slam ud, og vi har talt om, at han må finde nogle andre måder at sprede gødningen," siger Bondo og henviser til, at man kan arbejde med tidsrummet for spredningen og hvor hurtigt gødningen kommer ned i jorden.