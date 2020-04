Borgmester og viceborgmestre i fælles opråb: Vi står sammen i Coronakrisen

Kurven er mindre stejl end i andre lande. Der er grund til forsigtig optimisme. Men det er for tidligt at slække på disciplinen. Vi skal fortsat vise sammenhold ved at holde afstand.

Coronakrisen kan mærkes i hvert eneste hjem og i hver eneste virksomhed. Vores samfund er lukket mere eller mindre ned, og antallet af syge forventes at stige de kommende måneder. Heldigvis ser de mange foranstaltninger ud til at virke.

Statsministeren har annonceret, at samfundet måske kan lukkes gradvis op efter påske. Lad os håbe, det går den vej. Men uanset hvad, skal vi gå forsigtigt frem. Og uanset hvad, bliver der en stor regning at samle op. Mange af vores lokale virksomheder har måttet lukke midlertidigt, og mange oplever et markant fald i omsætning og indtjening.

Corona-krisen vil derfor få mærkbare konsekvenser også for Furesøs økonomi. Regeringen har bebudet forskellige hjælpepakker til kommunerne, men der er ingen tvivl om, at vi i byrådet vil blive tvunget til at prioritere for at få enderne til at mødes. Den opgave vil vi løse, som vi plejer: I en god dialog mellem de politiske partier og ved at inddrage borgere, erhvervslivet og vores mange aktive foreninger.

Mange borgere oplever at blive arbejdsløse. Det skaber usikkerhed i familierne. For kommunernes økonomi betyder det flere udgifter til social-, dagpenge- og sundhedsområdet. Samtidig kan vi forvente færre indtægter fra person- og selskabsskatter samt fra grund- og ejendomssalg, der forsinkes i krisetider.

Fast Track-ordning

Vi gør lige nu alt for at afbøde de samfundsøkonomiske konsekvenserne af krisen: Vi fremrykker fx betaling af regninger og vi fremrykker reparations- og vedligeholdelsesarbejder for at holde hjulene i gang. Samtidig har vi oprettet en fast track-ordning, hvor virksomheder kan få hjælp til at søge midler fra regeringens forskellige erhvervsstøttepakker.

Vi samarbejder tæt med det lokale erhvervsliv, der er afgørende for Furesøs samlede økonomi. De lokale virksomheder har tidligere vist stort socialt ansvar og vilje til at hjælpe med at få alle med på arbejdsmarkedet. Det er afgørende for den enkelte families trivsel. Og det vil også være afgørende for, at vi kan styre kommunens driftsudgifter sikkert og stramt igennem.

Her og nu skal vi bevare optimismen. Vi skal stå sammen for at komme gennem krisen. Tak til alle jer, der bidrager med det hver dag!