De tre gruppeformænd Søren Bronér (LA), Carsten Svensson (DF) og Gustav Juul (V) har sat deres eget budgetforslag sammen og vil nu forhandle med resten af byrådet. Privatfoto Foto: Gustav Juul

Send til din ven. X Artiklen: Borgerligt mindretal præsenterer budgetforslag: Finder penge til ældre, unge, børn og kollektiv trafik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerligt mindretal præsenterer budgetforslag: Finder penge til ældre, unge, børn og kollektiv trafik

Ved at spare administration finder V, DF og LA penge. De tre partier vil nu forhandle med det øvrige byråd

Furesø Avis - 24. august 2020 kl. 08:01 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

budget Forud for, at budgetforhandlingerne i Furesø Kommune for alvor går igang, præsenterer Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti nu deres eget oplæg til budget 2021.

Forslaget kommer før det første budgetseminar for økonomiudvalget på onsdag.

De tre partier bud byder på flere penge til ældre, børn og unge, en ny skole i Jonstrup, bedre kollektiv trafik og at gøre dele af bebyggelsen Farum Midtpunkt til private boliger.

"Vi lægger vores budgetforslag frem og vil gerne forhandle med de øvrige partier i byrådet," siger Venstres gruppeformand Gustav Juul.

"Vi lægger i korte træk op til, at der bliver effektiviseret en smule og sparet i administration, mens den borgernære velfærd bevares," siger Gustav Juul.

Flere midler De tre partier vil blandt andet sætte flere midler af til plejehjemmene med blandt andet bedre dækning på nattevagter. Der bliver også fire millioner kroner til bedre normeringer i daginstitutionerne, og så foreslår partierne også, at der bliver etableret skole for 0.-6. klassetrin i Jonstrup, for her vokser børnetallet.

Jonstrup kommer ligesom den øvrige kommune også til at nyde godt af en grønnere og bedre busbetjening, og så vil de tre partier sætte gang i et arbejde, der skal omdanne Farum Midtpunkt delvist til ejer- og andelsboliger, ligesom der også skal være flere ungdomsboliger i området. Tiltagene skal "imødegå ghettoomdannelse," skriver de tre partier i en pressemeddelelse om budgetforslaget.

På anlægssiden vil de tre partier blandt andet finde 8,5 millioner til et musik/scenetilbud til unge i Galaksen i Værløse og to millioner til et ungemiljø i Farum Kulturhus. Der bliver også fundet penge til at fjerne gebyr for overnatninger på skolen, og der findes tre millioner kroner til forbedring af idrætsfaciliteter.

Uden K Det alternative budgetforslag kommer fra borgerlige partier, men Det Konservative Folkeparti er ikke et af dem.

"Det her er alene et forslag fra valggruppe to," siger Gustav Juul, der dog bekræfter at "have haft dialog" med de konservative.

Finansieringen til forslaget skal ifølge Gustav Juul findes ved at kigge på administration og lønbudget.

"Vi bruger 160 millioner på administration i Furesø Kommune, og det samlede lønbudget er på 1,2 milliarder kroner. Der vil vi finde pengene. Vi vil undgå at spare på borgernær velfærd og i stedet spare på bureaukrati og administration," siger Gustav Juul.

De tre gruppeformænd for partierne, Carsten Svensson (DF), Søren Bronér (LA) og altså Gustav Juul (V) siger i pressemeddelelsen:

"Vi går nu til forhandlingerne med det klare formål at finde en løsning sammen med byrådets øvrige partier. Budgettet er i balance og finansieres ved at skabe en lidt mindre og mere effektiv administration."

FAKTA: Budgetforslag fra V, DF og LA

Budgetforslaget i træk:

Bedre ældrepleje, bedre normering i daginstitutioner og ny skole for 0.-6. klassetrin i Jonstrup.

Bedre tilbud til unge.

Bedre kollektiv trafik.

Dele af Farum Midtpunkt skal være ejer- og andelsboliger.

Øget fremkommelighed og støjdæmpning på Kirke Værløsevej og Frederiksborgvej.

Musik- og scenetilbud i Galaksen og ungemiljø i Farum Kulturhus.

Bedringer på handicapomårdet i samarbejde med Handicaprådet.

Væk med gebyerer ved overnatninger ved eksempelvis stævner.

Tre millioner i 2022 til forbedring af idrætsfaciliteter.

Fem millioner over de næste fire år til overløbssikring af søer.

Livestreming af byrådsmøder.

Læs hele forslaget her