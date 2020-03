Se billedserie Udhuset ligger på Stationsvej 2 i Hareskovby, og ligger derfor også centralt i forhold til s-togsstationen. Foto: Furesø Kommune

Borgergruppe vil købe gammelt landhus og lave det om til café

Borgere i Hareskovby vil sammen købe et gammelt udhus, renovere det og lave det om til café

I Hareskovby ligger et gammelt landhus, som tidligere har tjent som fyrrum for skovløberboligen på den modsatte side. Men i lang tid har den lille, bevaringsværdige bygning stået tom, og nu arbejder en gruppe borgere i Hareskovby på at købe huset for at omdanne den til café.

"Vores ambition er at købe huset, for der er mange, som savner et sted at mødes i byen," siger Leise Marud fra foreningen 'Udhusets Venner'.

Huset er ejet af Naturstyrelsen, som forventer at huset bliver sat til salg til sommer af Statens Ejendomsselskab Freja, da en ny lokalplan giver mulighed for at sælge og servere mad og drikkevarer i bygningen. Planforslagene var i efteråret i offentlig høring, og der blev i november afholdt et borgermøde om bygningen. I forbindelse med høringen kom der i alt 14 høringssvar, som især handlede om at sikre bygningens oprindelige udtryk gennem sorte eller grønne vinduesrammer, men også om at bevare de særlige naturinteresser, der er ved bygningens placering ved skovbrynet. Skovløberboligen over for bliver i dag brugt af en skovbørnehave.

Søger fonde Huset vil kræve en gennemgående renovering, hvis den skal blive til en café, og derfor er planen hos 'Udhusets Venner' at søge fondsmidler til renoveringen. De har netop i weekenden oprettet et projekt på Realdanias hjemmeside 'Underværker', og hvis projektet får 200 likes inden den 27. marts, går det videre til bedømmelse om at få fondsmidler. Leise Marud tror ikke, at det er muligt at få fondsmidler til at købe huset, så der er i stedet lagt op til, at borgerne sammen skal købe huset. Hvor meget det vil koste, ved de ikke endnu, da det ikke er blevet vurderet.

"Det kan kun lykkedes, hvis alle støtter op omkring det. Der er mange, der gerne vil drive caféen, men først skal vi have købt og renoveret huset, så dem der forpagter caféen ikke får andre omkostninger end driften," siger hun.

Brugt til fyrrum Det er flere år siden, at de først gik med tankerne om at lave en café i udhuset, men det er først nu, hvor lokalplanen er vedtaget, at det er blevet muligt. Huset er cirka 20 kvadratmeter og er bevaringsværdigt men ikke bygningsfredet, fortæller forstfuldmægtig i Naturstyrelsen, Jesper Tranberg.

"Nu prøver vi at sætte huset til salg, og hvis der kan komme noget spændende ud af det, er det alle tiders. Det er ikke blevet brugt til andet end fyrrum, og kræver en omfattende renovering. Det er mange år siden, at der kom nyt varmesystem i skovløberhuset, så det er mange år siden, at det har været brugt," siger han.

Samler byen I 'Udhusets Venner' kan de sagtens bruge flere hænder til at hjælpe med projektet, og de holder næste møde mandag den 20. april på biblioteket, hvor de håber at se mange, der har lyst til at bidrage med stort eller småt. For Leise Marud er det især en stor motivation at have et projekt, der kan samle byen og give en følelse af fællesskab.

"Det er en stor udfordring. Men jeg er motiveret af, at sådanne projekter er med til at samle en by på tværs af generationer. Det kan understøtte det fællesskab, som gør, at flere har lyst til at flytte hertil, når vi kæmper for at gøre noget sammen. Det handler ikke kun om at kunne gå hen og få en kop kaffe, det handler lige så meget om processen," mener hun.

