Borgere i Furesø har høje boliglån

Nye tal viser, at borgere i Furesø har realkreditlån, der ligger langt over lands-gennemsnittet. I Nordsjælland ligger Furesø på tredjepladsen

Lige under finder vi Allerød Kommune med godt 1,9 millioner kroner. Dernæst følger Fredensborg, Helsingør, Hillerød og Egedal på et niveau mellem ca. 1,8 og 1,6 mio. kroner, mens Gribskov og Frederikssund er tæt på 1,2-1,3 mio. kroner. I Halsnæs skylder boligejerne derimod tæt på 1 mio. kroner i gennemsnit.

Det er dog ikke grund til at frygte et højt realkreditlån, så længe der er styr på økonomien.

"Hvis du har helt styr på din økonomi og dit realkreditlån, så kan du nøjes med at stille din nysgerrighed og kigge på, hvad de andre skylder. Men det kan også være, at du bliver inspireret til at overveje en ekstra gang, om du har den optimale finansiering af din bolig, og om det lån du har, stadig er det bedste for dig", siger Claus Langkjær, områdedirektør for Danske Banks privatkunder i Nordsjælland i pressemeddelelsen.