Se billedserie En håndfuld borgere dukkede op og ville gerne høre mere om renoveringen. Alle foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgere blev lovet et busstoppested ved hovedgaderenovering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere blev lovet et busstoppested ved hovedgaderenovering

Der er sendt personligt brev rundt til naboer til kommende renovering af Farum Hovedgade

Furesø Avis - 27. februar 2020 kl. 11:49 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den sidste etape af Farum Hovedgade skal nu renoveres, og derfor var Furesø Kommune forleden vært ved en opstillet pavallon, hvor blandt andet vej- og parkchef Dorrit J. Gundstrup var til rådighed for de borgere, der havde lyst til at kigge forbi og se, hvad den kommende renovering kommer til at bestå af.

Den sidste etape af hovedgaderenoveringen er sat til at vare tre måneder, så man er sikker på at komme i mål med tidsplanen, fortalte Dorrit J. Gundstrup blandt andet til de fremmødte. Renoveringen bliver foran den kommende Rema-butik og ved Danske Banks bygning.

Noget af det, der optog folk, var, om der kom et midlertidigt busstoppested, for under renoveringen bliver Stationsvej lukket af.

"I får et busstoppested," kunne Dorrit J. Gundstrup berolige med.

Chefen fortæller, at der er gjort meget ud af kommunikationen denne gang, og at forvaltningen har været rundt med et personligt brev til de mange naboer.

"Det får nogle trafikale konsekvenser," siger hun og fortæller, at vejen i perioden vil være ensporet og styret af et trafiklys.

Arbejdet begyndte mandag den 24. februar.