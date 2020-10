Bordtennisklub har fået 25.000 kroner i støtte

Furesø BTK holder bordtenniscamp for medlemmerne i uge 42

Furesø Bordtennisklub kan nu sætte gang i en bordtenniscamp for klubbens medlemmer i uge 42.

Klubben har nemlig fået bevilget 25.000 kroner i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Det giver klubben mulighed for at indkøbe særligt bordtennismateriel som bordtennisrobot, servenet mv.

"Vi forventer, at alle deltagerne i campen samt alle medlemmer efterfølgende får bedre mulighed for at træne med robot samt styrket kendskabet til de mange træningsøvelser, som vi kommer igennem," udtaler formand Michael Skov i en pressemeddelelse fra Furesø BTK.