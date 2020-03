Send til din ven. X Artiklen: Bondo som coronasituationen: Medarbejdere og borgere imponerer mig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bondo som coronasituationen: Medarbejdere og borgere imponerer mig

Furesø Avis - 19. marts 2020 kl. 11:25 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

status Mandag i denne uge var dag ét med lukkede skoler og daginstitutioner. Men der er stadig kommunale opgaver at passe, fortæller borgmester i Furesø Ole Bondo Christensen (S). Til at styre det hele har Furesø Kommune nedsat en krisegruppe, der jævnligt mødes for at tage højde for de udfordringer, der opstår, mens coronakrisen kradser.

"Vi er et par og 20 i gruppen, og vi mødes som regel på Skype," fortæller borgmesteren.

Dog har der lige denne dag været fysisk møde i krisegruppen, der styrer det kommunale Furesø igennem coronasituationen.

"Der er mange ting, vi ksal have styr på med at forhindre smitte i at sprede sig, lukke institutioner ned, have hånd i hanke med ældre og andre, der har brug for hjælp. Det er et stort og logistisk arbejde," siger Ole Bondo Christensen.

Den kommunale hjemmepleje er opretholdt, mens krisen står på, fortæller borgmesteren.

"Vi har heldigvis et meget lille sygefravær blandt hjemmeplejerne, og på plejecentrene er er fuld bemanding, men vi har bedt pårørende om ikke at tage på besøg," siger han.

Svanepunktet er klar til syge

Ole Bondo Christensen fortæller også, at rehabiliteringscenteret Svanepunktet i Farum Midtpunkt er gjort klar til eventuelt syge borgere, der enten kræver pleje, eller eventuelt bliver sendt hjem fra hospitalet og har coronasygdom.

Foreløbig lukkede det kommunale Danmark ned for to uger efter et pressemøde i statsministeriet, men den specielle situation kan godt vare endnu længere, vurderer borgmesteren.

"Det er svært at vide noget om. Det varer jo ihvertfald de her 14 dage. Men måske varer det længere. Det er noget, der kræver meget af kommunens medarbejdere, men også af vores borgere. Det er meget imponerende, hvordan forældre og pårørende til ældre borgere har samarbejdet med os. Jeg og resten af byrådet er også meget imponeret over kommunens medarbejdere i den her situation. Der er arbejdet meget grundigt på, at vi har fundet nogle gode løsninger," siger Ole Bondo Christensen.

Det er ikke kun skoler og daginstitutioner, der er lukket i disse dage i Furesø. Også kulturinstitutioner, svømmehaller, genbrugspladser til private og andre ting er lukket, men borgmesteren oplever ikke sure miner.

"Det er min fornemmelse, at borgerne har fuld forståelse for, at vi gør, som vi gør for tiden," siger han.

Også det lokale erhvervsliv får opbakning med fra borgmesteren i coronakrisen.

"Vi er meget optaget af, hvordan vores private erhvervsliv her i Furesø bliver påvirket. Det kommer helt klart til at gå hårdt ud over det. Vi er glade for regeringens hjælpepakker, men vi vil også kigge på, hvordan vi fra kommunens side kan holde hjulene igang," siger Ole Bondo Christensen og peger på, at kommunale vedligeholdelsesopgaver kan være én af måderne på at sørge for, at der stadig er noget at rive i for de lokale virksomheder.