Bondo opfordrer: Sæt lys i vinduerne i aften

lys Den 4. maj 2020 er det 75 år siden, at BBC kunne meddele, at de tyske tropper i blandt andet Danmark havde overgivet sig. Dengang satte folk lys i vinduerne, der ellers havde været dækket af mørklægningsgardiner for at markere, at nu var Danmark frit igen. Og i aften mener også Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S), som du kan se på Furesø Museers Facebookside.