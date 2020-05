Bondo om seniorbofællesskab: Usikkerheden har skabt bekymring

"Jeg er rigtig glad for, at der nu er fremdrift, både i kommunens del af byggeriet med byggemodningen af de omgivende arealer og i selve bofællesskabet. Midgård bliver et nyt boligområde med fokus på stærke fællesskaber og rammerne om en tryg alderdom. Derfor har usikkerheden om byggeriet naturligvis også skabt bekymring, og det er rigtig godt, at der nu er to veletablerede entreprenører i gang med færdiggørelsen," siger Ole Bondo Christensen (S) i en pressemeddelelse.

"Vores forventningen er, at byggeriet bliver færdiggjort over de næste 9-11 måneder. Snart er der nogle seniorer, der kan begynde at glæde sig til den forandring, det bliver at flytte. Måske fra et stort hus end andet sted i Furesø, som nu bliver frigjort til en børnefamilie. Seniorbofællesskaber er altså et positivt tilvalg på rigtig mange måder. Du bliver en del af et stærkt fællesskab, og her bliver Midgård en rigtig god løsning," mener borgmesteren.