Tomme skoler som Syvstjerneskolen er klar til at blive indtaget af børn igen. Foto: Jens Berg Thomsen

Bondo før genåbning: Kæmpe ros til alle medarbejdere

I Furesø åbner dagtilbud og skoler efter planen - men hvis der viser sig udfordringer, så ventes der

Furesø Avis - 14. april 2020 kl. 16:00 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

genåbning Hen over påskedagene er der blevet arbejdet intenst på, at

Andre kommuner som Allerød og Hillerød åbner først helt op efter en uges tid, men i Furesø bliver der fastholdt, at åbningen sker den 15. april.

"Der skal lyde en kæmpe ros til vores medarbejdere for at gå ind i dette forløb og finde løsninger. Vi havde nogle tillidsrepræsentanter, der gerne ville have haft noget mere tid, før vi åbnede, men fra ledelsessiden mener vi, at det kommer til at foregå på forsvarlig vis," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) til Furesø Avis.

"Alle ser frem til at se børnene igen. Vi efterlever selvfølgelig Sundhedsstyrelsens foreskrifter om hygieine og afstand, og skulle det vise sig, at vi har nogle udfordringer, så udskydes åbningen de steder, men lige nu ser det ud til, at alt åbner efter planen," siger Ole Bondo Christensen tirsdag kort før klokken 12.

Efter denne avis' deadline var der nyt møde i krisestaben, og forældrene skulle i løbet af tirsdag dels informeres, og i løbet af dagen skulle der dannes et overblik over, hvor mange børn der ville dukket op.

Borgmesteren fortæller, at dagtilbud bliver åbnet mellem klokken 8-15 resten af april måned.

På skoleområdet bliver der bliver åbnet mellem klokken 8-12 for alle de skolebørn, der må komme tilbage i skole. For 0.- til og med 3.klasse er der åbnent fra klokken 8-16. FFO er lukket for resten af april.

"Vi vil sikre os, at der er ressourcer nok til de mindste elever," siger Ole Bondo Christensen.

Læs mere og følg udviklingen på Furesø Avis' website.