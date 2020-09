Ole Bondo Christensen (S) er ærgerlig over, at de tre partier har forladt forhandlingerne. Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Bondo er overrasket over sammenbrud i budgetforhandlinger

V,LA og DF valgte fredag formiddag at forlade budgetforhandlinger. Borgmesteren troede, de var tæt på en løsning

Furesø Avis - 18. september 2020 kl. 13:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Budgetforhandligerne for næste års budget er i fuld gang, men V, LA og DF meldte fredag formiddag ud, at de forlader forhandlingerne med borgmesteren.

"Vi har hos borgmesteren desværre ikke mødt forståelse for behovet for visioner og fremdrift, for borgernes valgfrihed og for at kernevelfærden skal udvikles og ikke afvikles," siger de i en samlet udtalelse.

De tre partier står for seks af de 21 mandater i byrådet. Meldingen kommer som en stor overraskelse for borgmester Ole Bondo Christensen (S).

"Det er overraskende for mig for efter samtaler med de tre partier, fik jeg det indtryk, at der ikke var langt mellem parterne. I går sendte jeg er forslag til Gustav Juul med et ret detaljeret forslag over, hvordan vi kan lande det i fællesskab, og jeg har ikke hørt fra ham siden. Derfor er det overraskende at læse om det i avisen, fordi vi er midt i forhandlinger," siger han.

Klippekort til ældre De tre partier ønsker især besparelser på klippekortsordningen til ældre taget af bordet, samt stigninger på forældrebetalinger til FFO'er fjernet. De ønsker også en omstilling til grøn busdrift og etablering af et friplejehjem.

"Vi peger i samme retning som deres forslag, og vil for eksempel fjerne besparelsen på klippekort. Derudover vil vi lægge flere penge til bedre normeringer i daginstitutioner. Der er en lang række områder, hvor vi burde kunne arbejde sammen," siger Ole Bondo Christensen.

Der har i Furesø været tradition for brede forlig i byrådet, og Ole Bondo Christensen siger, at døren stadig er åben for de tre partier. Men han tror samtidig, at det kommende valg kan spille ind på valget om at forlade forhandlingerne.

"Jeg tror, at det kan spille ind, at der ikke er så lang tid til, og at der er en interesse i at markere sig. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis vi ikke kan finde nogle løsninger. Hvis de beslutter sig for at samarbejde er de meget velkommen til at vende tilbage. Vi er et solidt flertal i byrådet, som er blevet enige om at lande budgetaftalen på en ansvarlig måde," siger han.