Bondo: Kommunen har ingen holdning til ny sti på Farumgård

Det er nu op til Fredningsnævnet at afgøre striden om Farumgård, hvor der siden sommeren 2017 har været lukket for offentlighedens adgang. Det blev besluttet på et byrådsmøde i slutningen af 2019.

Ejer Kresten Bergsøe har i mange år følt sig chikanet af, at en mindre andel af borgerne, der bruger Farumgård, ikke holder sig til den afmærkede sti, og at mange ifølge ham ikke vil overholde betingelserne, selvom de bliver bedt om det. I stedet har familien efter eget udsagn følt sig truet, og efter at deres havemand blev slået af en motionist på mountainbike, valgt han at lukke for portene.

Ifølge borgmester Ole Bondo Christensen (S) er Fredningsnævnet det rigtige sted at få afgjort, hvorvidt stiføringen skal ændres, som ejer Kresten Bergsøe ønsker.

"Den gældende fredning fra 1946 sikrer, at man gennem generationer har kunnet gå igennem Farumgård. Kommunen er tilsynsmyndighed og skal sikre gældende fredninger overholdt. Jeg synes, det er godt, at Fredningsnævnet nu får mulighed for at afveje fredningens formål om offentlighedens adgang overfor ejerens behov for at sikre privatlivets fred. Vi har fra kommunens side haft mange snakke med ejeren om at forebygge gener af offentlighedens adgang og blandt andet investeret i en elektrisk port," siger han.

Furesø Kommune politianmeldte i 2017 Kresten Bergsøe for at lukke for adgangen til stien på Farumgård. Sagen har været forbi byretten, hvor den faldt ud til Kresten Bergsøes fordel, og Furesø Kommune ankede derefter til landsretten, men valgte siden at droppe sagen, da den ifølge dommeren ikke hørte hjemme i en straffesag. Ole Bondo Christensen mener ikke, at kommunen kunne havde handlet anderledes.

"Vi konstaterede, at ejerne havde lukket porten, og det mener kommunen er en overtrædelse af fredningen. Det er ikke kommunen, der har rejst sagen i byretten, for vi er ikke ordensmagt. Vi overlod sagen til politiet," siger han.