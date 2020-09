Bondo: Glad for bred budgetaftale

"Jeg er rigtig glad for, at det igen i år er lykkedes at indgå en bred politisk aftale hen over midten om Furesøs budget. For mig er det afgørende, at vi kan fortsætte det brede politiske samarbejde, som sikrer økonomisk ansvarlighed og en fortsat positiv udvikling af Furesø. Den indgåede budgetaftale er bundsolid. Der er styr på økonomien og plads til udvikling til gavn for børn, ældre og den grønne omstilling," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) i en pressemeddelelse.