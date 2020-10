Farum Bytorv mister en undertøjsbutik, men får til gengæld en legetøjsbutik. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Bog & Idé slår væg ned og udvider med Legekæden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bog & Idé slår væg ned og udvider med Legekæden

Til oktober åbner Legekæden på Farum Bytorv i undertøjsbutikken Hunkemöllers lokaler. Coronaned- lukningen gav indehaver Erik Mørk troen på en ny butik

Furesø Avis - 04. oktober 2020 kl. 08:27 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Selvom vi står midt i anden corona-bølge, er det ikke noget, der stopper ejeren af Bog & Ide på Farum Bytorv. Erik Mørk er nemlig i fuld gang med overtagelsen af det tilstødende butikslokale, som undertøjskæden Hunkemöller er ved at flytte ud af, da de har opsagt lejemålet. Her åbner i stedet Legekæden, og der kommer til at være fri passage ind til Bog&Ide, da en del af væggen bliver brudt ned.

"Det er lidt usædvanligt at åbne en ny butik i denne tid, men det ses mange steder i Bog & Ide-kæden, at der bliver lavet kombibutikker, som man kan gå imellem. Legekæden er vores søsterkæde, og da BR forsvandt kom der utrolig mange huller i Danmarkskortet. Derfor er der kommet Legekæden mange steder, som giver masser af sammenspil med boghandlen," siger Erik Mørk, der har ejet butikken i 35 år.

Kørte ud med varer Legekæden åbner, hvis alt går vel den 22. oktober, og når håndværkerne er færdige med at sætte lokalet i stand i midten af oktober, er der kun få dage til at få alle varerne på plads. Bog & Ide har allerede en del spil og legetøj på hylderne, og under coronanedlukningen blev der især solgt mange puslespil, fortæller Erik Mørk.

Da butikken befinder sig i et center måtte den lukke ned i foråret, og der blev i stedet leveret varer ud til kunderne for at holde forretningen lidt i gang.

"Der var kun min kone og jeg, og det var ligesom at have juletravlt, for der var mange mails frem og tilbage. Men folk var søde og rare, og det forhold vi fik til vores kunder var næsten eventyrligt. De sagde 'I må ikke forsvinde', og det er også derfor, at jeg tror på, at der er kunder til en ny butik," siger Erik Møller, der dog godt kan mærke, at der er færre kunder i øjeblikket under anden corona- bølge.

Sælger mere legetøj Det har heldigvis ikke været nødvendigt at afskedige personale, og nu er Erik Mørk og hans kone klar til det nye butikseventyr.

"Det er især min kone, der brænder for legetøjet, og det er en vigtig spiller i det. Jeg kan også se, at vi sælger meget legetøj, og at det er noget, som folk efterspørger mere og mere. Men det er begrænset, hvor meget vi kan have i butikken, hvorimod Legekæden har et bredt udsnit," siger Erik Mørk.

Der er dog noget, som han beholder fra Hunkemöller, og det er butikschefen. Hun har selv en stor interesse for legetøj, ifølge Erik Mørk. Han kan dog godt ærgre sig over, at der nu forsvinder en butiksbranche på Farum Bytorv, da der ikke er andre undertøjsbutikker.

"Men det er godt, at der kommer noget andet, så lokalet ikke står tomt. Nogle af de andre butiksejere siger, at jeg er en modig mand. Men vi tror på det," slutter han.