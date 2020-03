Børneteater på bioblioteket

Forestillingen handler om Trolderose, der kommer fra Simbalaskoven fra syden og Trommelise fra Vimbuladalen i det kolde nord. De er som nat og dag, og så forskellige som nogen kan blive. Begge piger savner en ven at lege med. En dag binder Trolderose en sang fast på svalens vinger og så tager eventyret fart. De finder et fællesskab i musikken, hvor de kan mødes og ved hjælp af deres forskelligheder finde et fælles sprog.