Børn legede med litteraturen på biblioteket

At lege med forskellige udtryksformer hvor man er kreativ med hænderne, udforske teknologiske muligheder, quizzer med mere giver en anden tilgang til litteraturen, og kan være med til at åbne op for læseglæden, selv hos børn der normalt ikke er så meget for at læse i deres fritid, skriver biblioteket.