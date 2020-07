Børnene er klar til at lave økologisk mad i køkkenet. Foto: Stine Rahbek Pedersen

Børn lærte at lave klimavenlig mad på sommerkursus

Bybækskolen i Farum var i weekenden fyldt med sommerferiebørn, der ville lære at lave klimavenlig, sund og økologisk mad. Det er køkkenleder Pia Rousing, der har designet det kommunale sommerferietilbud.

Børnene var først med på en grundig indkøbstur, og derefter blev der afprøvet forskellige ting i køkkenet, der er rige på omami. Den rige smagsoplevelse betød nemlig, at det var nemt for eleverne at undvære kødet.