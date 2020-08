Se billedserie Børnene fandt elementer i naturen og skabte kunst. Kunstnerparret Mikkel Dahlin Bojesen (billedet) og Rhoda Ting stod for undervisningen i omgivelserne omkring Skovhuset.

Børn brugte naturen til at skabe kunst

Skovhuset havde besøg af kunstnerpar, der brugte omgivelserne til at undervise børn i kunst

Furesø Avis - 21. august 2020 kl. 15:11 Af Jens Berg Thomsen Foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hen over sommeren har Skovhuset syd for Værløse haft besøg af kunstnerparret Rhoda Ting og Mikkel Dahlin Bojesen. De to unge kunstnere, der har værksted og attelier på Flyvestation Værløse, havde over en dag børn til undervisning i at bruge naturen som basis for at skabe kunst.

"Vi vil gerne ud i naturen og se naturen på en ny måde," siger Mikkel Dahlin Bojesen.

Hele dagen var børnene ude og kigge. Det første undervisningsmodul inden frokost gik ud på, at de i alt otte børn skunne finde ét element fra naturen som et stykke bark, nogle blade eller noget helt tredje.

"Vi bad dem stille spørgsmål til det, de havde fundet, og de lugtede til det. Ideen var, at de skulle sanse dette ene objekt, og det tog næsten også en halv time," siger Mikkel Dahlin Bojesen.

Det fundne objekt skulle spædes op med flere ting, som børnene så fik lagt ned i en petriskål, som igen blev overhældt med gennemsigtig plastik (ikke giftig, fortæller Mikkel).

"Objekterne i skålen skulle fortælle en historie," siger Mikkel Dahlin Bojesen, og nævner, at nogle af børnene fandt en række blade, der gik fra helt frisk og til et vissent, der var blevet spist af insekter.

"Petriskålene giver i sig selv et møde mellem natur og industri. Vi ser tingene, som at mennesket også er natur, og derfor er det industrielle også natur, for mennesket er natur. Vi mennesker står ikke udenfor," siger Mikkel Dahlin Bojesen.

Værker på to diameter

Efter frokosten blev børnene atter sendt ud i naturen, og her skulle børnene igen skabe værker alene med det, de kunne finde uden for Skovhuset.

Nogle af børnene satte pinde op i en spiral, og nogle af værkerne fyldte to meter i diameter. fortæller kunstneren.

"Børnene havde inden frokost øvet sig i at observere i naturen, og de sagde selv, at hvis man kan bruge en hel dag med at finde ting i en skov, hvad kan man så ikke bruge et helt liv på," siger Mikkel Dahlin Bojesen.

Lørdagen efter var børnenes forældre med en tur i Skovhuset, hvor der var fernisering på de nye naturværker, fortæller Mikkel Dahlin Bojesen.