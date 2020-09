Bøger til forældre på barsel

"Selvom man nyder sin barselsverden med mælk og mos og babyleg, så kan det være rart at få et frirum, hvor man bruger den mere eftertænksomme side af sin hjerne til at dykke ned i fri fantasi eller ind i ligesindedes tanker om det at have børn. Furesø Biblioteker fortsætter i efteråret tilbuddet 'Bøger & Barsel', hvor barselsforældre kan opleve og tale sammen om litteratur, mens babyerne pludrer i baggrunden. Man skal hverken forberede sig eller læse noget på forhånd, men blot være parat til at lytte til højtlæsning. Her kan man få renset hoved for babygrød med lidt boglig mindfulness, som kan bidrage til ro, nærvær og empati, som kan tages med videre ind i mødet med barnet," skriver Farum Bibliotek i en pressemeddelelse.