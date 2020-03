Ligesom andre butikker savner de deres kunder hos Byens Grønne Hjørne. Privatfoto

Blomsterbutik vil overleve på levering

Når omsætningen falder med 50 procent hver dag, er det tid til at tænke i andre baner. Blomsterbutikken Byens Grønne Hjørne i Værløse nægter at give op.

Furesø Avis - 27. marts 2020

Mens nogle butikker vælger at lukke ned i en tid med coronavirus, vælger andre at blive mere kreative. Hos blomsterbutikken Byens Grønne Hjørne i Værløse, har de hjemsendt mere end halvdelen af personalet, og omsætningen falder dagligt med 40-50 procent. Men for at undgå en total krise forsøger de sig nu med levering af varer, som er gratis - dog ved køb for mindst 200 kroner.

"Der er mange butikker, der har valgt at dreje nøglen om, og så er der andre som os, der prøver noget nyt," siger medarbejder Susanne Christensen.

Byens Grønne Hjørne har ligget i Værløse Bymidte i syv år og har mange stamkunder.

"Det er især de ældre borgere, der ikke kommer mere, og som plejer at vimse rundt, så snart de kan komme ud og få luft. Mange ældre plejer at komme forbi flere gange om ugen, og blomsterne er med til at give dem livskraft," siger hun.

Flere sender buketter Hos Byens Grønne Hjørne er de normalt op til 10 medarbejdere, men nu er de højst tre i butikken, som de har fået indrettet i tråd med myndighedernes anbefalinger. Der er blandt andet sat glas op foran medarbejderne bag disken, afmærkning på gulvet og kunderne går ind den ene vej og ud ad en anden vej.

"Levering af blomster sker også med stor respekt for Sundhedsstyrelsens anbefalinger," fortæller Susanne Christensen.

Blomsterbutikken plejer især at have et stort salg af blomster til begravelser, da de samarbejder med de fem kirker, og det plejer at være 25 procent af omsætningen. Men med færre deltagere til begravelserne er det også noget, der kan mærkes. Til gengæld oplever de en stigende interesse for at sende buketter til hinanden.

"Det kan være datteren, der vil sende en blomst til sin mor, da hun ikke kan besøge plejehjemmet. Når nu man ikke kan besøge hinanden, så kan man i stedet sende en sød hilsen," siger Susanne Christensen.

Hun håber, at levering af blomster kan sikre butikkens overlevelse, og give noget af kontakten til kunderne tilbage.

"Vi savner vores kunder, og med leveringen håber vi, at vi igen kan få kontakt til de mange lokale, for hvem, det er så vigtigt, at bylivet i Værløse blomstrer. Et byliv vi håber fortsat at være en del af på den anden side af krisen," siger Susanne Christensen.