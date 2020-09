Bispekandidat er klar

" "Jeg er selvfølgelig meget glad for den solide støtte og er særligt glad for, at det er en bred opbakning fra hele stiftet og fra hele den kirkelige bredde, vi har i Helsingør Stift. At være biskop bygger på tillid og evne til at favne mangfoldigheden, og det vil jeg efter bedste evne forsøge at leve op til, hvis det er mig, der bliver valgt. Nu glæder jeg mig til at møde mine modkandidater og alle de stemmeberettigede til debatmøder. Jeg vil kæmpe for en folkekirke, der har en central placering i samfundet. Det kan kun ske, hvis vi fastholder en lokal forankring i stærke og selvstændige menighedsråd, hvis folkekirken er et godt sted at arbejde og hvis der er plads til at tænke nyt i forhold til det, der er vores opgave: evangeliets forkyndelse i ord og handling. Et bispevalg giver mulighed for at diskutere folkekirkens nutid og fremtid, og jeg ser frem til at præsentere mine bud," siger Peter Birch i pressemeddelelsen.