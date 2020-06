Birgit Ritter er ny formand for Furesø Erhvervsforening. PR-foto

Artiklen: Birgit er ny formand for Furesø Erhvervsforening

Birgit er ny formand for Furesø Erhvervsforening

navne Den nyvalgte bestyrelse i Furesø Erhvervsforening har konstitueret sig, og det har ført til, at Eva Vedel ikke længere er formand og bliver afløst af Birgit Ritter. Eva Vedel fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem, står der i en pressemeddelelse. Den nye formand blev valgt til bestyrelsen første gang i 2019.

" Eva Vedel har lagt meget arbejde i erhvervsforeningen det seneste år, så vi har som bestyrelse mange gode ting at arbejde videre med," siger den nye formand.

" Vi kommer som bestyrelse til at have stor fokus på at skabe synergier - både mellem foreningens medlemmer, med kommunen og ikke mindst Furesø Industri," siger Birgit Ritter.