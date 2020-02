Billedskole-elever er udtaget til stor udstilling

Elever og lærere på Skovhusets Billedskole har igen i år fået antaget elevværker på den censurerede udstilling, 'Ungdommens Vårsalong', som finder sted på Københavns Rådhus.

Det er Danmarks største kunstudstilling for unge mellem 13-18 år, det er ikke helt let at blive optaget, da både skoleklasser, kunstskoler, ungdomsskolehold og privatpersoner kan tilmelde deres kunstværker. Fra Skovhuset er der optaget i alt ni værker.

Årets tema er 'Velkommen', og et panel af etablerede kunstnere har udvalgt, hvilke af de indsendte værker, der skal med på forårsudstillingen, der kan ses på Københavns Rådhus fra den 19.-28 marts. lmv