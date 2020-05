Biler stødte sammen i kryds

Færdselsuheldet skete kl.15.15, da den ene bil ført af en 49-årig kvinde fra Hørsholm, kørte i vestlig retning ad Ryttergårdsvej og skulle lige over i krydset Farum Gydevej/Ryttergårdsvej, da den påkørte en bil ført af en 35-årig kvinde fra Vanløse, der kom kørende i sydlig retning på Farum Gydevej.

112 To personbiler stødte tirsdag eftermiddag sammen på Ryttergårdsvej ved Farum Gydevej.

Der kom både politi og ambulance til stedet, men der var umiddelbart ingen personskade.

Den 49-årige kvinde blev efter færdselsuheldet sigtet for ikke at have overholdt færdselslovens bestemmelser. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten. lmv