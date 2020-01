Bevaringsværdigt landhus kan blive café

Byrådet har besluttet, at det gamle landhus på Stationsvej 2 i Hareskovby skal bevares og kunne bruges til glæde og gavn for lokale og gæster i Hareskoven. Derfor åbnes der nu op for, at der kan sælges og serveres mad og drikkevarer i bygningen.

Kommer det rigtige projekt forbi, kan et ønske fra Hareskov Medborgerforening og mange lokale borgere i Hareskovby nu gå i opfyldelse: Den forladte, men bevaringsværdige bygning på vejen op til Hareskov Station skal have nyt liv, og det giver en ny lokalplan nu mulighed for, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Mange passerer dagligt det gamle landhus på deres vej, og det er svært ikke at ærgre sig over, at en så fin bygning og en så god placering ikke bliver brugt som et mødested for byen. Det åbner vi nu op for med de bredere anvendelsesmuligheder i lokalplanen, blandt andet ved, at vi giver mulighed for at sælge og servere mad og drikkevarer i bygningen," fortæller Egil Hulgaard (C), formanden for Udvalget for byudvikling og bolig i Furesø Kommune.