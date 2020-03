Bekræftet: Ingen tilskuere til FC Nordsjællands kamp mod Brøndby

"Vi er kede af, at det her er nødvendigt, og at vores partnere, fans og mange gæster fra Brøndby ikke får muligheden for at være en del af det, der normalt er en af årets absolutte højdepunkter i dansk klubfodbold. Men vi vil og skal respektere, at der er sundhedsmæssige hensyn at tage lige nu, som kommer før alt andet. Vi ved endnu ikke præcist, hvor længe situationen vil være, som den er nu. Men vi vil fortsætte med at være i løbende dialog med undhedsmyndighederne og Divisionsforeningen om udviklingen og tilpasse os den. Vi vil gerne beklage den gene dette nødvendige tiltag medfører vores partnere, fans og andre interessenter, men vi håber på jeres forståelse," siger direktør i FC Nordsjælland / Right to Dream Søren Kristensen.

Til kampen er der adgang for trænere og spillere fra de to hold, stadion- og klubansatte med ansvarsområder på kampdagen, som er vigtige for at en kamp kan afvikles, samt TV-folk og akkrediterede journalister, fortæller klubben.

Fans med abonnement og sæsonkort vil modtage yderligere informatio, skriver klubben.

Alle købte billetter til søndagens opgør bliver refunderet, fortæller klubben. Klubben beder om "tålmodighed", da mange transaktioner skal gennemgåes. Hører man ikke fra klubben, kan man skrive til kundeservice@fcn.dk