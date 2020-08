Anaïs Drohait er inspireret af mad fra flere verdensdele, men der vil også være danske retter som frikadeller på menuen. Privatfoto

Belgiske Anaïs overtager café i Farum Svømmehal

Hun kom til Danmark for fem år siden som universitetsstuderende. Men kokkegerningen trak mere, og nu overtager 27-årige Anaïs Drouhait cafeen i Farum Svømmehal

Det tog kun få dages overvejelse, før 27-årige Anaïs Drouhait sendte en ansøgning af sted som ny forpagter af caféen i Farum Svømmehal. Caféen skifter dermed navn fra Café Mette Jacobsen til Anaïs Idrætscafé, og det bliver med alt andet end pølser og pommes frites. Faktisk står der i hendes kontrakt, at hun ikke må servere pommes frites.

"Det er jeg heller ikke interesseret i. Der vil i stedet været hjemmelavede sandwich, varme retter og flere forskellige vegetariske retter. Jeg kommer fra både Belgien og Den Dominikanske Republik, som gør, at jeg har en sydeuropæisk og caribisk indflydelse på min mad. Det hele vil være hjemmelavet og med friske krydderier," fortæller hun.

Sagde job op Anäis Drouhait har netop opsagt sit job som salgs-og marketingassistent i Allerød-virksomheden BWSC for at kunne overtage caféen. Ved siden af vil hun fortsætte med sin cateringvirksomhed 'Anaïs Dining', som hun begyndte med sidste år, og indtil videre har fundet tid til i sin fritid. Hun tager blandt andet ud til fødselsdage, konfirmationer eller pigeaftener.

"Det var en kollega, der anbefalede mig at lave catering, da jeg lavede mad til hendes fødselsdag. Men det blev til sidst for mange timer i begge job, og min drøm var at blive selvstændig inden for restaurationsbranchen. Derfor er det en god mulighed at overtage caféen, og kommunen er glad for, at jeg også laver catering," fortæller Anaïs Drouhait.

Farverigt tvist Fra Furesø Kommune fortæller områdeleder for kommunens svømmeanlæg, Finn Thorsøe, at de glæder sig til at præsentere alle brugerne for den nye forpagter.

"Anais Drouhait er et spændende bekendtskab og en farverig person der brænder for at lave god mad. Vi har endnu til gode, at "smage på" det kommende menu-kort, men forventer at selv en traditionel hverdagsret får et farverigt "tvist". Anais skal naturligvis have lidt tid til at etablere sig og vi vil gøre alt for at hun får en god opstart fx ved at tilbyde "Anais Idrætscafe" at kunne levere produkter til salg i kommunens anden svømmehal i Værløse. På samme måde opfordres alle vore brugere i Farum Svømmehal til at bakke op om vores cafe, da det har stor betydning for atmosfæren i Farum Svømmehal at der er liv i cafe´en," siger han.

Flyttede fra Belgien Det er fem år siden, at Anaïs Drouhait flyttede fra Belgien til Danmark for at læse marketing i Haderslev. På studiet mødte hun sin kæreste, som er fra Holland, og de flyttede sammen til København. Siden har de slået sig ned i Farum, da de gerne ville lidt væk fra byen.

"Vi ville købe en lejlighed og synes, at det er en hyggelig by, og her er lidt mere grønt end inde i centrum," siger hun.

Selvom Anaïs Drouhait er uddannet inden for kommunikation og marketing, er det i køkkenet, hun helst vil være.

"Mine forældre sagde, at jeg skulle studere, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville. Da jeg blev 25 år, fandt jeg ud af, at jeg virkelig elsker at lave mad. Det gør mig virkelig glad," siger hun.

En stor mulighed Hun har arbejdet på restauranter i både Belgien og Danmark og har været alt fra opvasker til køkkenassistent og køkkenchef. Nu glæder hun sig åbningsdagen i Anaïs Idrætscafe den 31. august.

"Jeg glæder mig rigtig meget, det er en stor mulighed," siger hun.

Caféen i Farum Svømmehal åbner 31. august, men der bliver holdt en åbningsreception 30. august kl. 16. Alle er velkomne til receptionen, hvor der vil blive serveret smagsprøver af menuen og et glas mousserende vin til voksne og juice til børn. Læs mere på Facebooksiden 'Anaïs Idrætscafé'.