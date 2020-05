Temafoto Foto: Peter Atkins - stock.adobe.com

Beboere på plejehjem kan snart få besøg i pavilloner

Snart kan der igen gives besøg til beboere på plejehjem. Der sker dog først i pavilloner og skal aftales på forhånd

Furesø Avis - 06. maj 2020 kl. 16:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen åbner nu op for besøg til beboerne på plejehjem. Det kommer til at ske i udendørs pavilloner, så det bliver med mindst mulig smitterisiko. Det blev besluttet på det seneste møde i Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, hvor der blev lagt en plan for en gradvis åbning af social-og sundhedsområdet. Det bliver dog ikke helt, som det plejer, da alle besøg skal aftales på forhånd. Når sundhedsmyndighederne giver grønt lys, vil kommunen åbne for 'almindelige besøg', så længe det foregår udenfor.

Stort ønske "Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at passe på vores ældre og helbredsmæssigt sårbare borgere. Men selv om medarbejdere og frivillige knokler for at gøre dagligdagen under corona så meningsfuld som muligt, så kan vi ikke se bort fra, at det påvirker trivslen blandt beboerne på vores plejecentre at være adskilt fra deres nærmeste. Derfor er der et stort ønske om at åbne for besøg, som vi nu imødekommer inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi rykker besøgene udendørs, så vi på den måde kan reducere den øgede smitterisiko, der vil være forbundet med flere mennesker omkring vores ældre," siger udvalgsformand Mathilde Powers (S) i en pressemeddelelse.

Genoptræning igen Lige nu afventer man Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udendørs besøg. Furesø Kommune forventer, at de fleste plejecentre kan være klar til besøg i løbet af den kommende uge. Det enkelte plejecenter orienterer alle pårørende, så snart der åbnes for besøg. Det vil også blive annonceret på plejecentrenes hjemmesider.

Der vil også blive åbnet op for individuel genoptræning for beboerne, og for at dagtilbuddets aktivitetsmedarbejdere, der hidtil har været sendt hjem, kommer på alle plejecentrene og laver aktiviteter med beboerne. Det skal hjælpe plejepersonalet med at få etableret flere aktiviteter som sang, spil, gåture, kontakt med pårørende pr. telefon, online, brev eller andet, skriver kommunen. lmv