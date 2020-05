Se billedserie Det er sjældent at se så aktive beboere på et plejehjem. Foto: Jan F. Stephan

Beboere på plejehjem fik danseundervisning

De seneste uger har alle kommunens plejecentre fået besøg af danseinstruktør Elisabeth Dalsgaard. Hun har spredt energi og livsglæde og fik mange op af stolen i en ellers svær tid

14. maj 2020

dans Danseinstruktør Elisabeth Dalsgaard skulle lige nu have været i Barcelona på danserejse, og faktisk var hele foråret fyldt op med rejser til udlandet. Men da corona kom ,blev kalenderen automatisk ryddet, og det passede hende ikke særlig godt. I stedet kastede hun sig over at skabe en online-dansekanal, som længe havde været hendes ønske. Derudover fik hun idéen til at tage ud på alle plejecentre i Furesø Kommune for at sprede livsglæde til dem, der har det sværest under krisen.

"Borgmester Ole Bondo skrev til mig, at det var flot, at jeg lavede online-træning. Jeg skrev tilbage, om man ikke kunne arrangere danseundervisning på plejehjem. Derefter blev jeg ringet op af koordinatoren for plejecentrene, og ret hurtigt blev det arrangeret, at jeg kunne besøge alle plejecentre," siger Elisabeth Dalsgaard.

Hoppede på græsplænen Med på plejecentrene var også tidligere statsministerfrue og 'Vild med dans'-deltager Anne-Mette Rasmussen, som er veninde med Elisabeth Dalsgaard. Første gang var på Svanepunktet i Farum, hvor beboerne blev kørt ud på deres altaner, mens de to instruktører stod nede på græsplænen med høj musik ud af de medbragte festanlæg med store højtalere.

"Så hoppede vi ellers rundt som to tosser og motiverede dem. Det sværeste var, at vi ikke kunne tage dem i hænderne og motivere dem mere, men det gjorde personalet i stedet," fortæller hun.

I sidste uge var turen kommet til Plejecenter Lillevang i Farum, hvor de var rundt at danse 12 forskellige steder, da plejecentret er fordelt over fire huse med tre grupper i hver.

"Der kom vi virkelig på arbejde. Vi rullede rundt med anlægget, og den ene dag øsregnede det. Folk sad indenfor, mens vi stod ude i regnen og dansede."

Glemmer det hele Det har især været svært for beboerne, at de ikke måtte komme hen til Elisabeth Dalsgaard og Anne-Mette Rasmussen, men det har været tydeligt, at de har fået meget ud af danseundervisningen, også selvom de måske sidder i kørestol eller har svært ved at bevæge sig.

"Det har givet os en helt ubeskrivelig glæde, og vi har været rørt hver gang, vi er kørt derfra, da vi har givet vores passion videre til nogen, der har det svært. De gik fra at sidde og kigge tomt ud i luften, til at synge og klappe med. Det har været fra dem, der sad stille og vippede med foden, til dem der rejste sig spontant op. I den halve time det varer, glemmer de for en stund det hele," siger Elisabeth Dalsgaard.

Hun giver normalt danseundervisning til parkinsonpatienter, da dansen hjælper til at forbedre balancen, men dansen er god for alle med nedsat funktionsevne. Hun underviser i de klassiske danse som vals og foxtrot, men på plejecentrene handlede det mere om bare at få spjættet lidt med armene, som hun siger. Blandt andet P4 har været ude at sende live fra et af plejecentrene, og tirsdag aften var de på besøg i Go' Aften Danmark, som ville høre mere om dans på plejehjem.

"Der er også andre kommuner, der har spurgt, om vi vil komme ud, men lige nu koncentrerer vi os om Furesø," siger Elisabeth Dalsgaard, der i mange år havde danseskole i Farum, men som nu er solgt.

Hun har gratis stillet sin tid til rådighed og regner med, at komme tilbage igen, når coronakrisen er drevet over.

"Jeg har lovet, at vi kommer tilbage alle steder efter corona, hvor vi kan tage dem i hænderne og danse rigtig sammen. Der var en herre på Lillevang, der hele tiden gik hen imod mig, og vi fandt ud af, at han havde været jitterbug mester i sin ungdom. Der skete noget inde i ham, og jeg sagde, jeg lover at komme tilbage og danse med dig," fortæller hun.