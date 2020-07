Beboere i Farum Midtpunkt er med i pilotprojekt om affaldssortering

affaldssortering Der var stor interesse fra beboerne side, da Farum Midtpunkt for nyligt indviede et nyt affaldssorteringsprojekt i tre af blokkene. Det er kommunens teknik-og miljø-udvalg samt ejendomskontoret, der står bag projektet, og tre ambassadører fra driften og fra ejendomskontoret har i løbet af flere uger været rundt til alle beboere for at fortælle om den nye affaldssortering.