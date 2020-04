Piger og drenge træner sammen hos klubben Børnebasket i Furesø. Pressefoto

Basketball har fået fat i pigerne

Furesø Avis - 29. april 2020 kl. 16:35

Basket Pigerne i Furesø er vilde med basket. I klubben Børnebasket Furesø er halvdelen af klubbens medlemmer piger, og sammenholdet er helt unikt.

"Flere og flere piger og kvinder spiller basket. Det er en af konklusionerne af de flotte medlemstal, som DGI Basketball har offentliggjort. Helt præcist en stigning på 257 piger eller kvinder i 2019 - en flot vækst på over seks procent. I Børnebasket Furesø mærker de blandt andet pigernes gejst for basket blandt de i alt 51 medlemmer," skriver DGI Basketball i en pressemeddelelse.

I klubben træner piger og drenge sammen i alderen 10 til 15 år, forklarer Henrik Veiergang, der både er formand og træner i klubben. Og det er der er simpel årsag til.

"Min påstand er, at niveauet blandt piger og drenge er lige - især i alderen 11-14 år. Der er stort set ingen forskel. Der er selvfølgelig nogle drenge, der stikker ud, men det er ikke markant," siger Henrik Veiergang og tilføjer:

"Jeg har endnu ikke oplevet udfordringer ved, at vi træner sammen på tværs af køn og alder. Nogle drenge har måske lidt let ved at score en gang imellem, men det er ikke noget problem hos os. Det er hyggeligere for alle," siger Henrik Veiergang.

Sammenhold I Furesø er der stor fokus på fastholdelse af medlemmerne. Og det gøres ved at imødekommende medlemmernes behov.

"Vi fokuserer ikke nødvendigvis på at vinde. Det næste stævne er ikke afgørende for os. Fokus er derimod på, at træningerne er gode, hyggelige og veltilrettelagte, og det kan vi mærke, at medlemmerne værdsætter. At blive bedre til at spille basket er en sidegevinst," siger Henrik Veiergang.

Børnebasket Furesø har i øjeblikket et U13-hold for henholdsvis drenge og piger, og næste år udvider de til også at have et U15-hold hos både drenge og piger. Henrik Veiergang har en klar holdning til at spille kampe.

"Det er vigtigt at spille kampe, men der er generelt for meget fokus på det. Jeg synes, at kompetencerne skal udvikles til træning - ikke i kampe. Der skal være en mulighed for at træne uden at spille kamp," siger Henrik Veiergang.

Hos Børnebasket Furesø trænes der tirsdag og torsdag.

