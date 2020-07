Bærbare computere stjålet fra skole: Tre mænd blev set løbe væk

Et ukendt antal bærbare computere blev natten til onsdag stjålet fra Egedalskolen i Værløse. Indbruddet blev opdaget kl. 00.57, da et vindue var brudt op, formentlig med koben. På skolen var et computerskab brudt op, og politiet mistænker tre unge mænd, der blev set løbe fra stedet. De beskrives som.