Annette Nyborg manglede selv en garnbutik i Værløse, og da hun så ledige lokaler blev drømmen vakt til live. Foto: Kim Berg Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Annette åbnede butik under corona: "Det er faktisk gået rigtig fint" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Annette åbnede butik under corona: "Det er faktisk gået rigtig fint"

Det var en sygemelding med stress, som gjorde, at Annette Nyborg fik modet til at åbne Garnposen på Værløse Bymidte

Furesø Avis - 27. maj 2020 kl. 14:55 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idéen til en garnbutik har ulmet i flere år hos 55-årige Annette Nyborg, men det var først efter en sygemelding med stress fra sit kontorjob sidste sommer, at hun fandt modet til at tage springet. Hun er født og opvokset i Værløse, hvor hun stadig bor, så der skulle butikken også være.

"Jeg gik og tænkte over, hvad jeg skulle. Og jeg tænkte, hvis jeg ikke kunne komme tilbage, så skulle jeg lavet noget andet. Da jeg så hørte, at lokalerne på bymidten blev ledige, så blev drømmen vakt til live," fortæller hun.

Passion at strikke Det er blevet til Garnposen på Værløse Bymidte, der åbnede den 3. marts, og som ikke har været lukket ned under corona. I modsætning til mange andre erhvervsdrivende har der ikke været mangel på kunder i butikken, da mange jo netop har haft brug for at holde sig beskæftiget derhjemme.

"Det har faktisk været rigtig fint, og fordi jeg ikke ligger i et center, har jeg ikke skulle holde lukket. Så jeg klager ikke," siger hun.

For Annette Nyborg har det været en passion at strikke lige siden teenage-alderen. Som ung fik hun undrende blikke, da hun fortalte, at hun strikkede i sin fritid.

"Det var min første svigermor, der hjalp mig i gang, og folk syntes, det var lidt mærkeligt. Det var noget, som mormødre gjorde, og jeg sad ikke og strikkede, når jeg besøgte nogen. Men nu er det en klar trend for de unge også, og det er blevet normalt at sidde og strikke på caféer eller på besøg hos folk," siger hun.

Manglede garnbutik Det hjælper også, at det med nettet er blevet langt lettere at få fingre i gode strikke-opskrifter, og på YouTube ligger der masser af video med hjælp til at komme i gang.

"Da jeg var ung, var der ikke så mange spændende strikke-opskrifter. Men nu kan man også købe opskrifter gennem designere, og det hele er blevet meget mere tilgængeligt på nettet, så man ikke skal sidde og vente på, at butikken åbner," siger Annette Nyborg.

Hun mente selv, at der manglede en hyggelig garnbutik i Værløse.

"Jeg var selv træt af at skulle køre til en garnbutik længere væk, der var rart at være i, så det tænkte jeg også, at andre var trætte af. "

En hård proces For Annette Nyborg har det også været en lidt hård proces at starte egen butik for første gang. Og derfor er webshoppen ikke lanceret endnu, selvom den næsten er færdig.

"Det har været dejligt men også hårdt. Jeg har skulle sætte mig ind i varer og leverandører, og jeg har ikke bare kunne gå hjem og holde fri. Derfor har jeg valgt, at webshoppen kommer på et tidspunkt efter sommer, for ellers skulle jeg også bruge tid på at ordne pakker," siger hun.

Hun er dog både aktiv på Facebook og Instagram, og hun kan allerede mærke, at butikken har fået en gruppe loyale stamkunder.

"Jeg kan mærke, at jeg allerede nu har nogle trofaste kunder, og jeg vil gerne sige tak til alle, der har taget godt imod mig. Jeg tror også, at de er klar over, at hvis jeg skal blive, så er de nødt til at handle her," siger hun.

Det var min første svigermor, der hjalp mig i gang, og folk syntes, det var lidt mærkeligt. Det var noget, som mormødre gjorde.