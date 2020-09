Annette Heick: Jeg sagde ja med det samme

Indehaver af Frk. Fryd, Caroline Lanner havde fået solgt alle billetter til aftenen. Overskuddet fra arrangementerne hen over måneden går til kunstnerne, og det var Anette Heick glad for.

"Det er genialt. Jeg synes, det er godt, at vi støtter hinanden. Jeg kan forstå på Caroline, at det ikke har været nemt under coronakrisen, for Farum Kulturhus var jo lukket ned. Så det er et godt initiativ," siger Annette Heick.