Anne fra Farum står bag populær skønhedsapp

" "Jeg udviklede My Beauty Guide, fordi jeg synes, at der manglede en platform, hvor man nemt kan finde anmeldelser og stjerneratings af skønhedsprodukter, som er skrevet af brugerne til brugerne. Jeg savnede et univers, hvor "almindelige" kvinder (og mænd) har en skønhedsstemme, som kan hjælpe os alle med at navigere trygt rundt i skønhedsjunglen og nyde turen undervejs," siger hun.