Anne blev månedens butik: Jeg er helt benovet

"Du er simpelthen blevet månedens butik," kunne de to fortælle en overrasket indehaver Anne Kirchheiner.

"Kæmpe stort tillykke. Det er dit gode arbejde både til hverdag, men også under coronakrisen, hvor du har ydet service i verdensklasse. Det betaler sig," sagde Jeanett Brix.

På forhånd var det sikret, at hovedpersonen ville være til stede, fordi der var blevet spurgt til en bestemt bluse.

"Jeg vil sige, at mine kunder er fantastiske. Hvor er det en anerkendelse. Jeg er helt benovet, og jeg skal lige have noget ud af øjenkrogen. Den her skal ud og hænge i vinduet. Det er helt sikkert," sagde Anne Kirchheiner.