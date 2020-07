Se billedserie FC Nordsjælland vinder Sydbank Pokalfinalen over FC Thy - ThistedQ med en 0-1 sejr på Sparekassen Thy Arena i Thisted, d. 4/7 2020. Her kan anfører Catrine Gryholt Larsen løfte pokalen. Foto: Dejan Obretkovic / Ritzau Scanpix Foto: DEJAN OBRETKOVIC/Ritzau Scanpix

Anfører efter pokaltriumf: Vi har gået en af de sværereste veje

Den vanlige finaledeltager røg ud, inden FC Nordsjællands triumf i pokalfinalen

Fortuna Hjørring er normalt næsten en sikker deltager, når kvinderne spiller pokalfinale i fodbold. Det var de bare ikke i år, for der var vendelboerne røget ud i semifinalen. Og det var de til FC Nordsjælland, der i lørdags endte med at stå med sejren i pokalturneringen efter en sejr over FC Thy-Thisted Q.

FC Nordsjællands anfører Catrine Gryholt Larsen er stolt på holdets vegne over, at det lykkedes med sejr i pokalfinalen.

"Vejen til denne her pokalfinale, har nok været en af de sværeste veje. Vi formår først at slå Brøndby ud i kvartfinalen, inden vi selvfølgelig trækker Fortuna Hjørring i semifinalen, som er det andet hold, der altid er med i pokalfinalen. Dem slog vi ud i onsdags. Og så står vi her i dag med trofæet. Jeg synes, vi har vist, at det er fortjent at vi står med pokalen, når det er os som har slået de to hold ud. Vi kæmper og fighter for det i dag, men vi burde have været mere effektive foran målet," siger anføreren oven på sejren på 1-0 til FC Nordsjællands hjemmeside.

"Til næste sæson forventer jeg et mere sammenspillet hold. Og så forventer jeg, at vi tager den fight og gnist, som vi har vist i mange af kampene, med os. Jeg tror også på, at vi bliver et lidt mere spændende hold, der skaber endnu flere målchancer. Så forhåbentligt kan vi lægge yderligere på fra denne sæson, så vi er med i top-2 næste år," lyder det på hjemmesiden fra Catrine Gryholt Larsen.

Forleden fik FC Nordsjælland bronzemedaljerne i Gjensidige Kvindeligaen. Rækkens nummer et og to var netop Fortuna Hjørring og Brøndby."

"Det er en dejlig følelse at gå på ferie på. Jeg forventer til næste sæson, at vi ender i top-2 i Gjensidige Kvindeligaen. Det er i hvert fald et højt ønske, fordi vi gerne vil spille Champions League. Jeg tror også på, at vi kunne have blandet os endnu mere i den topstrid allerede i år, hvis vi havde spillet det fulde slutspil. For vi var virkelig godt kørende inden Corona-pausen," siger profilen på holdet Camilla Kur til fcn.dk.

Årets pokalfighter blev Kathrine Kühl.